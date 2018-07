Autozölle sind Trumps ultimative Waffe

Bisher verrechnen die USA auf Autos aus der EU 2,5 Prozent Einfuhrzoll. Auf US-Autos, die für europäische Kunden bestimmt sind, werden 10 Prozent fällig. Was Trumps Handelshardliner gerne verschweigen: Will ein europäischer Autobauer in den USA die beliebten Pick-ups verkaufen, muss er ganze 25 Prozent Zoll bezahlen. Die EU hat im Vorjahr Autos um 37 Milliarden Euro in die USA exportiert, in die Gegenrichtung überquerten den Atlantik US-Fahrzeuge im Wert von 6,2 Milliarden Euro.

