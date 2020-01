Autokonzerne in der Krise: Dieselskandal weitet sich aus

Die gleiche Maßnahme sei vorsorglich für den Jeep Grand Cherokee eingeleitet worden.

Seit dem Dieselskandal von Volkswagen vor vier Jahren prüfen Regulierungsbehörden weltweit Dieselmodelle auf illegale Abschalteinrichtungen.

Die RDW erklärte, sowohl beim Grand Cherokee als auch beim Vitara seien "verbotene Emissionsstrategien" festgestellt worden.

Diese führten dazu, dass die Autos auf der Straße mehr giftiges Stickoxid ausstießen als unter Testbedingungen im Labor.

Die niederländische Staatssekretärin für Infrastruktur, Stientje Veldhoven, kündigte in einem Brief ans Parlament an, sie werde die Staatsanwaltschaft über die Ergebnisse informieren.

Keine Stellungnahme von Fiat Chrysler und Suzuki

Weder Fiat Chrysler noch Suzuki konnten zunächst für eine Stellungnahme erreicht werden.

Im Fall von Mitsubishi wies der Autozulieferer Continental jeden Verdacht von sich: "Wir haben an keinen unserer Kunden - weder auf Bestellung noch etwa aus freien Stücken - Software zur Manipulation von Abgastestwerten geliefert", sagte ein Sprecher.