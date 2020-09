Autohandel: Vor allem Pensionisten kaufen jetzt Neuwagen

Autohandel. Die Corona-Krise setzt den europäischen Autobauern nach wie vor stark zu. In den ersten acht Monaten des heurigen Jahres sind die Neuzulassungen um rund 30 Prozent zurückgegangen. Das heißt, dass fast drei Millionen Autos weniger als im Vergleichszeitraum 2019 in Verkehr gebracht wurden.

„Die europäische Autoindustrie erholt sich auf niedrigerem Niveau. Alle Autobauer in Europa stellen sich darauf ein, dass sie künftig kleinere Brötchen backen und niedrigere Umsätze erzielen werden“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research in Duisburg, zum KURIER. „Wir gehen davon aus, dass man gut zehn Jahre brauchen wird, bis man das alte Niveau 2019 in Europa wieder erreicht.“

In Spanien und Italien sind die Neuzulassungen um rund 40 Prozent zurückgegangen, in Frankreich um 32 Prozent. Dudenhöffer rechnet mit einem breiten Jobabbau in der Autoindustrie und bei den Zulieferfirmen.

In Österreich sind die Neuzulassungen bis Ende August um 33,2 Prozent gesunken, bei Opel sind es sogar 52,5 Prozent, bei Fiat 41,1 Prozent und bei Dacia 39,8 Prozent. „Man sieht, dass die preisgünstigsten Fahrzeuge am meisten leiden“, sagt Dudenhöffer. Das heißt, Leute mit kleineren Budgets haben u. a. durch Kurzarbeit kein Geld für einen Autokauf.