Autobranche sucht ihr Glück in Produktion medizinischer Güter

Einem Ingenieurteam des kanadischen Magna-Konzerns gelang es nach eigenen Angaben, ein Desinfektionsgerät zu entwickeln. Die PURO Sanitizing Box könnte auch gegen das Coronavirus wirken. Magna ist nun auf der Suche nach einem Testpartner, der zeitnah überprüft, ob sich damit auch Covid-19 abtöten ließe. Sobald dies als nachgewiesen gilt, ist die Box laut Magna innerhalb weniger Wochen zur Massenproduktion bereit.

Aber die Erweiterung der Produktpalette ist nicht so einfach. „Wir haben uns überlegt, Bauteile für Beatmungsgeräte herzustellen, doch die Anforderungen in der Medizintechnik sind so hoch, dass es wahrscheinlich ein Jahr dauern würde, bis wir die entsprechende Zertifizierung erhalten“, so ein Unternehmer aus der Zulieferindustrie zum KURIER. „Das macht daher für uns keinen Sinn.“

Formel-1

Auch im großen Stil wird versucht, Leben zu retten. So will ein Konsortium aus Formel-1-Teams sowie Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Luftfahrt (u. a. Airbus, Mercedes, Ford, Rolls-Royce) Großbritannien mit 10.000 Beatmungsgeräten beliefern. Die Produktion soll noch diese Woche anlaufen. Dafür wurden auch Mitarbeiter von anderen Projekten abgezogen. Konsortiums-Leiter Dick Elsy sagte am Montag, er sei zuversichtlich, mit vereinten Kräften Leben retten zu können. Wann die neuen Geräte zur Verfügung stehen, blieb zunächst offen.

Und US-Präsident Trump zwingt General Motors auf Basis eines alten Kriegsgesetzes dazu, 40.000 Beatmungsgeräte herzustellen. Er sagte, dass innerhalb der nächsten 100 Tage durch Ankauf oder zusätzliche Produktion amerikanischer Firmen zusätzlich 100.000 Beatmungsgeräte beschafft werden. Das entspreche der dreifachen US-Produktion eines normalen Jahres. "Wir werden viele Beatmungsgeräte produzieren", erklärte Trump.