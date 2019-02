Autobahn-Raststätten: Ein Rosenberger-Interessent winkt bereits ab

„Juristisch anspruchsvolle Geschichte“

Insgesamt gab es vor der Pleite 87 Autobahn-Raststätten in Österreich, zwei Rosenberger-Standorte in Ampass ( Tirol) und Haag ( Niederösterreich) wurden mittlerweile geschlossen. Ersterer wegen technischer Ursachen, Letzterer wegen hoher Verluste und einem enormen Investitionsbedarf. Der renommierte Insolvenzverwalter Christian Lind von der auf Sanierungen spezialisierten Anwaltskanzlei Urbanek, Schmied, Lind, Reisch USLR bietet beide Standorte nun zum Verkauf an. Alleine die Geschäftsausstattung in Haag wird auf 100.700 Euro geschätzt, die in Ampass auf 88.500 Euro. Das marode Unternehmen selbst wird von der nicht insolventen Rosenberger Holding veräußert – in Abstimmung mit Lind.

„Die Verträge der einzelnen Rosenberger-Standorte sind aus der Historie heraus sehr komplex und juristisch extrem anspruchsvoll“, sagt Lind zum KURIER. Nur zwei Standorte sind direkt von der Asfinag gepachtet, der Rest vom "Zwischenpächter" ABG.