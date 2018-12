Raststätten-Kette Rosenberger muss massiv abspecken

Nun sollen über die Umleitung in ein gerichtliches Insolvenzverfahren die unrentablen Standorte geschlossen, die Gebäude und Außenflächen an die Verpächter zurückgegeben werden. Da es sich bei den Rosenberger-Standorten um Bauten auf fremden Grund handelt, fallen diese an die Bestandsgeber zurück. Die Liegenschaften selbst gehören der Republik Österreich. Nur bei der Raststätte Eisentratten handelt es sich um ein Baurecht, das Rosenberger in Höhe von einer Million Euro an eine Bank verpfändet hat.

Neben der Asfinag sind vor allem Baukonzerne, Mineralölfirmen, aber auch ein anderer Straßenbetreiber (Nordautobahn A5) Bestandsgeber. Bei Rosenberger konnte man am Dienstag noch nicht sagen, welche Standorte tatsächlich betroffen sind. Branchenkenner rechnen aber mit bis zu fünf gefährdeten Standorten. Die Teil-Betriebsschließungen könnten 80 bis 120 Arbeitsplätze betreffen.

Doch damit ist das Unternehmen längst nicht aus dem Schneider. Die Mutterfirma Rosenberger Holding will Beteiligungsanteile abgeben, damit ein Investor einsteigt. Dieser soll nicht nur frisches Geld in den Betrieb einschießen und Investitionen vornehmen, sondern auch die 20 Prozent Quote für die Gläubiger aufbringen.

Zur Erinnerung: 2013 haben zwei chinesische Unternehmerfamilien die Kette übernommen und im Laufe der Jahre 10,4 Millionen Euro zugeführt. Vor fünf Jahren setzte Rosenberger 39 Millionen Euro um, im Vorjahr nur noch 33,4 Millionen Euro.