Millionenpleite Rosenberger: Schuldenberg trägt 13 Millionen Euro

Das Unternehmen

Die Rosenberger-Gruppe, mit Sitz in Loosdorf, Niederösterreich, betreibt laut eigenen Angaben in Österreich 16 Autobahn-Raststätten, drei Seminar-Hotels, sechs Tagungszentren, elf Tankstellen und zwei First-Cityrestaurants in Wien und Salzburg. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 800 Mitarbeiter.

Die Raststätten-Branche

2016 beschäftigte die Rosenberger Raststätten GmbH noch 521 Mitarbeiter. Die Konkurrenz ist groß. Etwa 90 Autobahn-Raststätten gibt es in Österreich. Neben Rosenberger- gibt es Landzeit, Autogrill, Oldtimer, Mövenpick und diverse andere Betreiber. Rosenberger gehört einst einem Familienzweig des Rennfahrers Kris Rosenberger, seit 2013 haben zwei chinesischen Unternehmerfamilien das Sagen. Indes ist die Kette Landzeit im Eigentum der Familie Wolfgang Rosenberger. Sie unterhält 16 Autobahn-Standorte. Die börsennotierte italienische Kette Autogrill hat zwölf Standorte in Österreich. Bei Autogrill Austria spiegeln sich die hohen Investitionen mit einem Verlustvortrag in Höhe von 39,5 Millionen in den Büchern, bei einem Umsatz(2017) von 13,18 Millionen Euro.