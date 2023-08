Autisten trainieren Künstliche Intelligenz

Ob das Erkennen von Bildern oder das Verfassen von Texten. Künstliche Intelligenz entwickelt ihre Fähigkeiten nicht von selbst. Sie muss trainiert werden. Das machen in der Regel Menschen. Beim Chatbot ChatGPT sind es Tausende schlecht bezahlte Arbeiterinnen und Arbeiter in Südostasien, Afrika oder Indien. Sie sichten Inhalte für die Verarbeitung durch das Sprachmodell, versehen sie mit Zusatzinformationen oder filtern missliebige Inhalte heraus. Der österreichische Verein Responsible Annotation geht einen anderen Weg. Er will das Trainieren von KI-Sytemen dazu nutzen, um Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit zu geben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Hervorgegangen ist die Initiative aus einem Pilotprojekt beim Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom. Die Teilnehmer, Autisten und Gehörlose, sahen sich Tausende Fotos von Autobahnkameras an und markierten darauf Fahrzeugtypen und Autokennzeichen. Damit die KI lernen konnte, ob es sich bei einem Wagen um einen Lkw oder Pkw handelt oder wie Autokennzeichen in unterschiedlichen Ländern aussehen. Im Fachjargon wird das Versehen von Bildern, Texten oder auch Audio-Inhalten mit Zusatzinformationen Annotieren genannt, daraus leitet sich auch der Name des Vereins ab.

Detailgenauigkeit

Um Künstliche Intelligenz zu trainieren, brauche man hohe Detailgenauigkeit, muss Monotonie gut aushalten und sich Regeln gut merken können. Ein hoher Grad an Zuverlässigkeit und Entscheidungskompetenz seien ebenfalls wichtig, sagt Martin Hartl, der bei Kapsch TrafficCom am Aufbau des Projekts mitgewirkt hat und der jetzt dem Verein vorsteht. Menschen mit Beeinträchtigungen würden solche Fähigkeiten oft mitbringen. "Es sind hochkompetente Menschen. Das wollen wir sichtbar machen."