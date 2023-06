Künstliche Intelligenz verständlich erklären? Gemeinsam schaffen wir’s!

Daher ist eine gewisse Grundkompetenz zu diesem Thema („AI Literacy“) wichtig. Nicht, um im Detail zu verstehen, wie KI-Systeme arbeiten. Sondern um besser abschätzen zu können, wo die Möglichkeiten und auch Grenzen der Funktionen von KI-Systemen liegen.

Zum Beispiel, dass ChatGPT zwar sprachlich hochwertige Texte erzeugt, diese jedoch inhaltlich komplett falsch sein können.

Gemeinsam zu KI forschen

Wie können wir die Förderung von allgemeiner KI-Grundkompetenz also angehen? Wir haben uns gefragt: Was sind denn die brennendsten Fragen, die auch diejenigen Personen interessieren, die nicht an der Universität forschen, die sich nicht beruflich mit KI beschäftigen? Daher haben wir letztes Jahr das Projekt „How to explain AI. Wie können wir KI erklären?" gestartet.

Gefördert wird das Projekt durch die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, die mit dem „Open Innovation in Science Lab“ direkt an der Johannes Kepler Universität Linz vertreten ist, um offenen Austausch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft zu unterstützen.