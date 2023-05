Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben?

Seit im November Open AI seine Software ChatGPT veröffentlicht hat, ist Künstliche Intelligenz in aller Munde. Fast täglich kommen neue KI-basierte Anwendungen auf den Markt. Ob computergenerierte Diplomarbeiten, digital generierte Bilder oder neue Chatbots – es gibt nichts was es nicht gibt. Wie also wird die Künstliche Intelligenz unser Leben verändern. Wer profitiert, wer verliert? Und warum warnt ausgerechnet der Urvater der Künstlichen Intelligenz George Hinton vor den Gefahren, die von KI ausgeht? Das erklärt heute Digitalexpertin Barbara Wimmer von der KURIER futurezone.