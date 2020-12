Austro-Apotheken gegen Versandriesen: Ungleicher Wettbewerb

Der Markt wäre riesig. Schon jetzt geben die Österreicher im Internet jährlich 400 Mio. Euro für Medikamente aus. Das größte Stück des Umsatzkuchens, geschätzte 90 Prozent, landet aber auf den Tellern ausländischer Versandhandelsriesen wie Shop-Apotheke, Zur Rose (Doc Morris) oder MyCare. Der niederländische Marktführer shop-apotheke.at setzte laut EHI Retail Institute im Vorjahr 94 Mio. Euro um und ist damit bereits der viertgrößte Online-Shop in Österreich. Auch US-Versandriese Amazon drängt mit „Amazon Pharmacy“ in den Milliardenmarkt und bietet seit kurzem in den USA auch rezeptpflichtige Medikamente an.