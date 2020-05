Online-Apotheken wollen auch rezeptpflichtige Arzneien liefern

Auch in Österreich boomt der Arzneimittel-Versand. Vamida.at, mit 10 Mio. Euro Umsatz einer der größten heimischen Player mit Büro in Wien und Sitz in Brünn, vermeldet ein Umsatzplus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Vor allem in den ersten Wochen gab es einen riesigen Ansturm, derzeit normalisiert sich die Lage wieder etwas“ berichtet Vamida-Chef Marco Vitula. Bestellt werden derzeit vor allem Hygieneprodukte, Desinfektionsmittel, immunstärkende Produkte sowie Schmerzmittel.

Rezeptpflicht-Streit

Anders als etwa in Deutschland dürfen in Österreich nur rezeptfreie Medikamente im Internet bestellt werden, nicht jedoch rezeptpflichtige. Eine Einschränkung, die einige Versandhändler nicht länger hinnehmen wollen. „Die Krise hat gezeigt, dass viele Menschen nicht immer in ihre Apotheke gehen können oder wollen, hier muss es den Versand als Alternative geben“, sagt Vitula. Durch das elektronische Rezept sei die Umsetzung problemlos möglich , auch die pharmazeutische Beratung könnten die heimischen Versandapotheken gewährleisten. „Die Apothekerkammer sollte endlich die Kunden in den Vordergrund stellen und nicht die Apotheken“, so der Vamida-Chef. Die Kammer will von einer Lockerung allerdings nichts wissen.