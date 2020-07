Werbeeinschränkungen ärgern Apotheker

Der oberösterreichische Apotheker Christoph Hoyer ist im August 2018 online gegangen. Damit ist er einer von knapp 70 österreichischen Apothekern, die auch ein Web-Geschäft betreiben.

In Zeiten von Corona, als viele lieber die eigenen vier Wände nicht verlassen wollten, habe sich sein Online-Umsatz mehr als verdoppelt, sagt Hoyer. Klingt nach einem großen Geschäft, ist es aber nicht. Im Grunde sei es nach wie vor „nicht mehr als ein Hobby“. Das große Geschäft machen nämlich ausländische Mitbewerber. So meldet zum Beispiel die – auch in Österreich tätige – holländische Shop Apotheke diese Woche für den Zeitraum April bis Juni ein Umsatzplus von 42 Prozent auf 233 Millionen Euro. Hoyer wurmt es, dass ein immer größerer Teil des Umsatzes an den österreichischen Apotheken vorbei fließt. Schuld seien ungleiche Spielregeln.