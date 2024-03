Austrian Airlines: Nach dem Streik ist wohl vor dem Streik

Aufgrund der 400 gestrichenen Flüge am Gründonnerstag und Karfreitag dürften die Leitungen der Fluglinie derzeit glühen. Mann sprach von einem 20-fach gestiegenen Anrufvolumen und damit verbundenen langen Wartezeiten. Die meisten Passagiere dürften so zumindest rechtzeitig von ihrem Flugausfall erfahren haben. Der Andrang vor dem AUA-Infoschalter hielt sich am Donnerstag nämlich trotz der Umstände in Grenzen.