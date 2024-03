AUA-Vorstandsvorsitzende: "Mich hat jetzt auch noch keiner angerufen“

Der Kollektivvertragsstreit bei der AUA führt wieder zu Flugausfällen – ausgerechnet an den wichtigen Osterreisetagen. Von Donnerstag 0 Uhr bis Freitag 12 Uhr fallen insgesamt 400 Flüge aus. 50.000 Passagiere sind betroffen.

Dass sie selbst an keiner der 17 Verhandlungsrunden teilgenommen hat, begründet Mann damit, dass für die Verhandlungen ein eigenes Team zusammengestellt wurde. "Mich hat jetzt auch noch keiner angerufen“, sagt sie. "Mir das jetzt in die Schuhe zu schieben, dass ich nicht verfügbar bin, das ist ein extrem billiger Trick."

Bis heute Nachmittag habe man versucht, den Streik abzuwenden. Der Schaden belaufe sich auf 20 Millionen Euro. "So wie sich die Gewerkschaft das vorstellt, geht das nicht." Je nach Ergebnis der Verhandlungsrunden müsse man die AUA "neu denken", so Mann. "Je höher der Abschluss desto mehr unprofitable Strecken", das könne nicht sein. Es könne so weit kommen, dass der Lufthansa-Konzern das Hub Wien mit günstigeren Airlines befliegen werden müssen. Eine neue Verhandlungsrunde stehe noch nicht fest.