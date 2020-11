Ausbildung in Corona-Zeiten: So krisenfest ist die Lehre

2. Wie groß ist die aktuelle Lehrstellenlücke?

Laut AMS stehen 7.800 Lehrstellensuchende (3.300 davon in Wien) 7.300 offenen Lehrstellen gegenüber. Die statistische „Lücke“ beträgt somit 500. Die regionalen Unterschiede sind riesig. In Wien mangelt es an Lehrstellen, in Oberösterreichs Industriebetrieben hingegen an den Bewerbern.

3. Wo gibt es die meisten offenen Lehrstellen?

Den im Verhältnis größten Lehrstellenüberhang gibt es in der Metall- und Elektrotechnik, bei Bauberufen, Spenglern, Dachdeckern oder Zimmereien. Zahlenmäßig liegen die Hotellerie und Gastronomie – trotz Lockdowns – mit 1.800 offenen Stellen vorne, auch weil sich dort derzeit kaum jemand bewirbt. Im Handel sind 1.300 Plätze frei. AK-Experte Thomas Moldaschl verweist auf die Vielfalt der rund 200 Lehrberufe. Diese sei den Jugendlichen oft gar nicht bewusst, weshalb zu viele in nur wenige Branchen drängen. In technischen Lehrberufen seien die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten weiterhin sehr gut.