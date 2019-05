Aus T-Mobile und UPC wird Magenta Telekom

Magenta Telekom nennt sich die neue Dachmarke, unter der T-Mobile, UPC und künftig auch Telering in Österreich aktiv sein werden. Das hat der bisherige T-Mobile- und fortan Magenta-CEO Andreas Bierwirth am Montag enthüllt. Entgegen bisheriger Vermutungen wurde das Unternehmen nicht einfach "T" heißen. Der Buchstabe soll aber in Anlehnung an den deutschen Mutterkonzern Deutsche Telekom erhalten bleiben, deshalb hat man sich für die Bezeichnung Magenta Telekom entschieden. Die Netzkennung wird " Magenta T" lauten. "Damit haben wir das 'T' und Österreich hat eine bessere Telekom", meint Bierwirth.

Gigabit-Internet

Der freche Spruch ist eine Kampfansage. Magenta, das künftig Mobilfunk, Festnetz-Internet und Fernsehen aus einer Hand bieten wird, will der Rolle als Herausforderer von Marktführer A1 entwachsen und zum "Frontrunner" werden. Als schlagkräftigstes Argument dafür liefert Magenta Gigabit-Internet. Ab dem 7. Mai sollen in Wien Glasfaser-Internet-Anschlüsse mit einer Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde angeboten werden. Im Rest Österreichs will Magenta immerhin 500 Megabit pro Sekunde anbieten.

Zum Markenstart wird es entsprechende Einführungsangebote geben. Bei Vertragsabschluss bis 15. Juli 2019 wird man für eine 500 Mbit/s-Verbindung 49,99 Euro pro Monat zahlen, für 1 Gbit/s werden 99,99 Euro fällig. Nach dem Stichtag wird die Sache deutlich teurer. Für 1 Gbit/s verlangt Magenta dann etwa 199 Euro monatlich.

Unlimitiere Handynutzung

Nachdem T-Mobile vor wenigen Wochen das erste 5G-Netz Österreichs gestartet hat, will Magenta auch beim neuen Mobilfunkstandard eine Vorreiterrolle einnehmen. Das Unternehmen wird zwei Handytarife einführen, die "5G-ready" sind. Mit Mobile Gold (150 Mbit/s) und Mobile Platin (300 Mbit/s) erhält man zwar noch nicht die Geschwindigkeiten von 5G, aber dafür unlimitierte Gesprächsminuten, SMS und Daten. Das soll ein Vorgeschmack auf die Zukunft sein. In Zeiten zunehmender Streaming-Inhalte sei der Wegfall von Beschränkungen wichtig. Bierwirth: "Es kann ja nicht sein, dass man auf das Datenvolumen achtet, wenn man Game of Thrones schaut."

Magenta Mobile Gold wird zur Einführung um 44,99 Euro (ohne Smartphone), später 49,99 Euro monatlich kosten. Magenta Mobile Platin wird zu Beginn um 59,99 Euro, ab 15. Juli um 64,99 Euro angeboten.