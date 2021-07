Und Bargeldzahlungen zwischen Privatpersonen bleiben in jeder beliebigen Höhe erlaubt.

In Österreich aber läuten alle Alarmglocken. Groß sind die Befürchtungen, das schleichende Ende von Münzen und Scheinen könnte nahen. Finanzminister Gernot Blümel sagte in einer ersten Reaktion „ein klares Ja zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, aber auch „ein ebenso klares Nein zu Angriffen auf das Bargeld.“

In keinem anderen EU-Land ist Bares beliebter als in Österreich: Knapp vier Fünftel aller Zahlungen leisten die Österreicher in bar. Der Wert der in Scheinen und Münzen geleisteten Transaktionen beträgt 58 Prozent aller Zahlungen – so viel wie in keinem anderen europäischen Land.