Blümel gegen „schleichende Abschaffung von Bargeld“

Durchschnittlich sind es zu Tagesbeginn 121 Euro. Zypern und Deutschland, wo es ebenfalls kein Bargeldlimit für Geschäfte gibt, rangieren mit 114 Euro respektive 107 Euro dahinter. Im EU-Schnitt sind 77 Euro im Portemonnaie.

Für OeNB-Gouverneur Holzmann „ist und bleibt Bargeld das einzige Zahlungsmittel, das ohne jedes technische Hilfsmittel verwendet werden kann.“ Es erfülle eine „bedeutende Funktion, nicht nur in Krisen- und Notfällen, sondern auch durch die Wahrung der Privatsphäre“, so Holzmann, der in dem Zusammenhang auf die 9.000 Bankomaten in Österreich verweist.J.Hager