Aufschwung in Eurozone verlor im August an Kraft

Verglichen mit anderen großen Euro-Ländern steht Deutschland aber noch gut da: In Italien fiel das Barometer bereits wieder unter die 50er-Marke auf 49,5 Zähler und signalisiert damit nachlassende Geschäfte, in Frankreich liegt es bei 51,6 Punkten. In der Eurozone insgesamt fiel es um 3,0 auf 51,9 Zähler. "Das Wirtschaftswachstum der Währungsunion hat im August deutlich an Dynamik verloren", so das Fazit von Markit.

Steigende Infektionszahlen

Chefvolkswirt Chris Williamson erklärt sich das so: "Die Verschlechterung wurde größtenteils mit der Besorgnis über die wieder steigenden Infektionszahlen in Verbindung gebracht. Besonders die verbrauchernahen Unternehmen waren davon betroffen, und zwar vor allem in Spanien und Italien, wo besonders strikte Eindämmungsmaßnahmen in Kraft geblieben sind".