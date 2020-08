Konjunktur: Wifo sieht "leichten Silberstreif am Horizont"

Die etwas günstigere BIP-Einschätzung geht mit einer leichten Verbesserung der Beschäftigungsprognose auf minus 1,9 Prozent für 2020 einher (unselbstständige aktive Beschäftigung; gegenüber Juni plus 0,2 Prozentpunkte). Hier wurde die Revision vor allem auf Basis von Informationen zur bereits abgerechneten Inanspruchnahme der Kurzarbeit für die ersten Monate vorgenommen.

Inflation

Sehr deutlich revidiert wurde die Inflationsprognose. Die Teuerung fällt demnach höher aus als erwartet. Für die Jahre 2020 und 2021 wird eine Inflationsrate von 1,3 bzw. 1,5 Prozent erwartet (gegenüber Juni plus 0,7 bzw. plus 0,6 Prozentpunkte). Für den Zeitraum 2020 bis 2024 wird ein durchschnittlicher jährlicher Preisanstieg von 1,6 Prozent vorausgesagt (gegenüber Juni plus 0,3 Prozentpunkte).