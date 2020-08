Was der starke Euro für die Wirtschaft bedeutet

Wechselkurse entstehen durch Angebot und Nachfrage am Devisenmarkt. Laut Url ist die derzeitige Stärke des Euro wesentlich der Effekt einer Schwäche des Dollar. Mit dem Dollar geben auch an diesen gebundene Währungen wie etwa der chinesische Yuan nach. Dazu kommen heuer eine starke Abwertung des russischen Rubel sowie des brasilianischen Real. In diesem Marktumfeld bietet der Euro Anlegern relative Sicherheit für ihre Liquiditätsreserven.

Importe, Exporte

Steigt der Preis einer Währung, so werden die Produkte dieses Wirtschaftsraumes für die jeweils anderen teurer. Url erwartet deswegen einen „negativen Impuls“ für die Exporte der Eurozone. Für Österreich dürfte der Effekt heuer einen Rückgang von etwa 1,5 Prozent des Exportvolumens ausmachen.