Aufregung um neue Unfallregel im Schienenverkehr

Die Aufregung bei Österreichs Schienenbahnunternehmen ist groß: Wenn ein Mitarbeiter im direkten Zusammenhang mit seiner Tätigkeit unmittelbar Zeuge eines Unfalls wird, bei der eine Person verletzt oder getötet wird, so ist er nach dem Unfall 72 Stunden freizustellen. Dieser Passus soll auf Initiative der Gewerkschaft in die Eisenbahngesetzesnovelle, an der derzeit gearbeitet wird, einfließen.

"Massive Verschlechterung"

„Das ist mehrfacher Holler“, sagt Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbands Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich. Hier sei legistisch nicht sauber definiert, welche Vorfälle dazuzählen würden. Seiner Lesart nach würde das bedeuten, dass jeder Straßenbahn- oder Zugführer sofort heimgehen müsste, wenn er zum Beispiel einen Zusammenstoß zweier Pkw sehen würde, auch wenn er am Unfall nicht beteiligt wäre.

Der Mitarbeiter könnte dann nicht einmal vom Unternehmen betreut werden und dürfte auch nicht Hilfe leisten oder sein Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich bringen. Die Regelung wäre eine massive Verschlechterung für Unternehmen und Mitarbeiter. Die derzeitige Regelung ist laut Scheiber besser: „Es gibt ein Kriseninterventionsteam, das jeden Mitarbeiter auffängt und ihn arbeitsmedizinisch und arbeitspsychologisch betreut.“ Ein Mitarbeiter sei viel schwieriger zurückzuholen, wenn man damit erst 72 Stunden nach dem Unfall beginne.