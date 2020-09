Westbahn droht mit Abbau von 100 Arbeitsplätzen

Beim ÖBB-Mitbewerber Westbahn könnten bis zu 100 Jobs gestrichen werden, teilt das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. "Um den Fortbestand der privaten Bahn für die Kundinnen und Kunden und die Mehrzahl der MitarbeiterInnen zu sichern, könnte es nunmehr zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte notwendig sein, den Abbau von rund 100 Stellen durchzuführen", das das Management in dem Schreiben mit.

Offenbar wollen derzeit viele vorsichtshalber nicht mehr Bahn fahren, da die Infektionszahlen wieder steigen. Gleichzeitig werde das Angebot aufrechterhalten. Das kostet Geld.

Ruf nach Hilfe

Doch bisher habe das Klimaschutzministerium keine weitere finanzielle Unterstützung für die Westbahn zugesagt, teilt die Unternehmensleitung mit und erläutert in dem Schreiben: "Um den Fortbestand der privaten Bahn für die Kundinnen und Kunden und die Mehrzahl der MitarbeiterInnen zu sichern, könnte es nunmehr zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte notwendig sein, den Abbau von rund 100 Stellen durchzuführen." Ist die Westbahn sei unter den verschärften Corona-Rahmenbedingungen wirtschaftlich auf sich alleine gestellt ist, "so muss dies mit dem absoluten Minimum an MitarbeiterInnen erfolgen, um möglichst viele Zugangebote für die Kundinnen und Kunden sichern zu können und dennoch Verluste nicht ausufern zu lassen."

Derzeit würde es Gespräche mit dem Ministerium geben.