AUA zieht positive Bilanz 2023: "Deutlich mehr Angebot bei Privatreisen"

Die genauen Zahlen für das Jahr 2023 wollte und konnte Trestl, der unter anderem für Network Management & Revenue Steering, Verkauf, IT und Austrian Brand Experience bei der AUA verantwortlich zeichnet, unter Verweis auf die Bilanzveröffentlichung im März nicht bekannt geben.

AUA-Vorstand: "Wir haben die Pandemie hinter uns gelassen"

Aber: "Das Jahr ist sehr erfreulich verlaufen, trotz all der Herausforderungen. Im Vergleich zu 2022, das noch von Corona geprägt war, deutlich besser. Wir haben die Pandemie hinter uns gelassen."

Vergangenes Jahr waren jedenfalls bereits positive Quartalsergebnisse veröffentlicht worden. So konnte im dritten Quartal ein deutliches Plus erzielt werden: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 741 Mio. Euro und das Betriebsergebnis (Ebit) um 17 Prozent auf 129 Mio. Euro.

➤ Mehr lesen: AUA fast auf Vorkrisen-Niveau, Ticketpreise steigen weiter

Was die "Produktion" - also die Anzahl der Flüge und Passagiere betrifft - werde man in 2023 bereits wieder auf dem Vor-Corona-Niveau zu liegen kommen, so Trestl. Es sei auch für die AUA-Verantwortlichen "überraschend" gewesen, dass sich der Flugverkehr nach Corona "so schnell und so stark" erholt habe, räumte das Vorstandsmitglied ein.