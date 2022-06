AUA streicht wegen Betriebsversammlungen am Donnerstag 28 Flüge

Wie die Sprecherin erklärte, planen die Betriebsräte sowohl des Bord- als auch des Bodenpersonals am Donnerstag ab 9.00 Uhr Betriebsversammlungen. Daher komme bedauerlicherweise bereits am Mittwochabend sowie im Laufe des Donnerstags zu Verspätungen und Streichungen im Flugprogramm, so die Sprecherin. Mit Stand Mittwochabend sind laut AUA 14 Hin- sowie 14 Rückflüge von insgesamt 400 Flügen betroffen.