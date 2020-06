Börse holt Global Player vor den Vorhang

Faserproduzent Lenzing, Kranbauer Palfinger oder Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann haben zumindest zwei Dinge gemeinsam, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs sind: Sie notieren an der Wiener Börse. Und sie haben sich in Nischenbereichen an die Spitze des Weltmarktes hochgearbeitet. Die Wiener Börse widmet seit Beginn dieser Woche jenen, die sich im globalen Wettbewerb behaupten, einen eigenen Index – den „ATX Global Player“.

Im internationalen Vergleich hat Österreich bemerkenswert viele Weltmarktführer vorzuweisen. Laut einer Studie der Grazer Fachhochschule Campus 02 gibt es hierzulande 175 Unternehmen, die es in ihrer Branche an die Weltspitze gebracht haben. Allerdings kennt kaum jemand diese „Hidden Champions“. Bei den börsenotierten unter ihnen will die Wiener Börse das jetzt ändern. „Es bestand Interesse an einer neuen Variante des ATX, der die Performance der global agierenden Unternehmen stärker abbildet“, sagt Börse-Vorstand Michael Buhl.