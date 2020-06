Finanzzentrum Wien holt rasant auf

Die Europäische Zentralbank hat in der Vorwoche die Leitzinsen auf das Rekordtief von 0,5 Prozent gesenkt. Schon im Vorfeld haben die Börsen in Europa in freudiger Erwartung auf diesen Schritt mit Kursgewinnen reagiert. Denn eine Zinssenkung könnte den Unternehmen helfen, sich günstiger mit Fremdkapital einzudecken und Altschulden leichter zu tilgen. Dies hätte einen positiven Effekt auf die Unternehmensgewinne, heißt es in einer Analyse der Bank Warburg. „Daher sind die Kurse trotz zahlreicher negativer Wirtschaftsdaten so stark gestiegen.“

Hinzu kommt die Regierungsbildung in Italien, die für eine gewisse Stabilisierung in dem hoch verschuldeten Land sorgen soll. Wenig überraschend lag daher im April die Bankbranche im Vergleich voran, die seit Jahresbeginn erlittenen Verluste haben sie aber noch nicht aufgeholt (siehe Grafik).