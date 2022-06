Börse aktuell: EZB-Sitzung wirkt nach, Indizes deutlich im Minus

Siemens will mit der Beteiligung an einem Start-up in den USA das kabellose Laden von Elektroautos voranbringen. Dafür werden 25 Millionen Dollar (23,28 Mio. Euro) in die 2007 gegründete WiTricity investiert. Resultat ist eine Minderheitsbeteiligung. Die Firma aus Watertown bei Boston (Massachusetts) verfügt über eine Technologie, mit der Elektrofahrzeuge - etwa auf Parkplätzen - ohne Ladekabel einfach über eine im Boden montierte Platte aufgeladen werden können. Diese tauscht über ein Magnetfeld Energie mit einer Empfänger-Spule an der Unterseite des Autos aus. Siemens e-Mobility will solche Lademöglichkeiten mit einer Lizenz von Witricity künftig auch selbst anbieten.