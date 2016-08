Atomstrom in Europa: Entscheidende Tage

Energiesicherheit, Jobs und „sauberer“ Strom ohne CO2-Emissionen: Diese Gründe werden für Hinkley Point C ins Treffen geführt. Großbritannien wäre sonst von „Blackouts“ (Stromausfällen) bedroht, heißt es. Und die strukturschwache Region Somerset erhalte 900 fixe Arbeitsplätze im AKW, in der Bauphase würden bis zu 5600 Arbeiter beschäftigt. Aber was spricht dagegen?

Hohe Subventionen

Die Verträge für Hinkley C sehen vor, dass die britischen Steuerzahler den französisch-chinesischen Betreibern einen fixen Stromabnahmepreis garantieren. Und das 35 Jahre lang. Dieser Garantiepreis liegt drei Mal so hoch wie der aktuelle Marktpreis. „Tony Blair hatte 2006 versprochen, es werde keine Subventionen geben. Jetzt kriegen wird den teuersten Strom auf dem Markt“, warnt Energieexperte Steve Thomas, Professor an der Universität Greenwich. Ein Parlamentsbericht schätzt den Zuschussbedarf über die Lebensdauer des AKW auf 36 Milliarden Euro.

Unerprobter Reaktortyp

Der von Areva entwickelte Bautyp EPR (European Pressurized Reactor) ist noch nirgendwo auf der Welt in Betrieb. In Flamanville (Frankreich) und Olkiluoto (Finnland) sind große Probleme aufgetreten – die Baukosten explodieren, die Inbetriebnahme rückt Jahr für Jahr in weitere Ferne. Einige Experten bezweifeln, dass ein Betrieb überhaupt möglich ist.

Akute Pleitegefahr

Der Kraftwerkbauer Areva schreibt seit Jahren hohe Verluste, weitere Milliarden-Klagen drohen. Der französische Staat muss entscheiden, ob Areva aufgefangen oder in die Pleite geschickt wird. Daran hängt auch das Schicksal des staatlichen Stromkonzerns EdF. Das erklärt das große Interesse am Bau von Hinkley Point.

Hochrisikotechnologie

Gegen Überschwemmungen, Erdbeben oder Terroranschläge können Atomkraftwerke nicht abgesichert werden. Hinkley Point ist besonders exponiert: An der Küste von Somerset ist der Tidenhub (Meerespegel zwischen Ebbe und Flut) der zweithöchste der Welt. Das Gebiet war bereits mehrfach überflutet.

Chinas Fuß in der Tür

Der chinesische Konzern CNNC, der ein Drittel von Hinkley finanziert, gilt als „militärische Staatseinheit“, was Spionagebedenken schürt. Der Deal sieht vor, dass die Chinesen im Gegenzug einen Reaktor ihres Typs AP1000 in Bradwell an der britischen Ostküste bauen dürfen. Das wäre ein „Ritterschlag“ für diesen Reaktortyp.

Entsorgung von Nuklearmüll

Wie fast überall ist ungeklärt, was mit den Brennstäben passiert, die Jahrtausende lang weiterstrahlen. Jene von Hinkley C sollen 160 Jahre vor Ort gelagert werden, nur 50 Meter von der Meeresküste entfernt. Ein geplantes Endlager in Sellafield im Norden Englands ist hochumstritten.

Günstige Alternativen

„Atomstrom wird teurer, alternative Energie immer billiger“, sagt Paul Dorfman vom UCL Energy Institute. In Englands Südwesten wären die Bedingungen perfekt, um Strom aus Windkraft oder Gezeitenkraftwerken zu generieren.

Foto: /Land OÖ/Liedl