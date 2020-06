Zu obszön? "BÖsterreich"-Folge darf nicht in die TVthek

Der schräge Humor von Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader in der ORFeins-Sketch-Satire "BÖsterreich" ist dem Sender am Dienstag für eine Verbreitung im Netz zu weit gegangen: Die zweite Folge, in der der Kabarettist und Mitautor der Produktion, Thomas Maurer, nackt mit aufgeklebtem Riesenpenis zu sehen ist, wird nicht in der TVthek zu sehen sein. Das bestätigte der ORF dem KURIER. Tatsächlich ging es auch um die Präsenz des künstlichen Geschlechtsorgans im Film: Dem KURIER wurde "zum Beispiel die lange explizite Darstellung eines nackten männlichen primären Geschlechtsteils in der langen Eingangssequenz" als Grund genannt.

Die Sendung war bei der Ausstrahlung bereits mit einem "O" gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nur für Erwachsene geeignet ist. Gemäß den Jugendschutzrichtlinien des ORF werden "ab ca. 22.00 Uhr werden als wertvolle Orientierungshilfe jene Programme gekennzeichnet, die die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen könnten".