Zehn Jahre "Bürgeranwalt" im ORF

Die Volksanwaltschaft kontrolliert seit mehr als 30 Jahren die öffentliche Verwaltung in Österreich. Rund 15.000 Personen wenden sich jährlich an die amtierenden Volksanwälte – derzeit sind dies Peter Kostelka (seit 2001), Gertrude Brinek (seit 2008) und Terezija Stoisits (seit 2007). Die Volksanwälte werden für Funktionsperioden von sechs Jahren vom Nationalrat gewählt. Sie gehen Beschwerden nach und prüfen in jährlich mehr als 6000 Verfahren, ob behördliche Entscheidungen den Gesetzen entsprechen.

Die Wiener Volksanwaltschaft ist seit September 2009 auch Sitz des Generalsekretariates des „International Ombudsman Institute“ (I.O.I.), der internationalen Interessensvertretung für Verwaltungskontrollorgane. Peter Kostelka will als Generalsekretär bei Schulungen und der Erarbeitung internationaler Bewertungskriterien helfen.