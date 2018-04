Großunternehmen entdecken den Journalismus

Auf den ersten Blick gibt es bei „Media for Equity“-Geschäften nur Sieger: Startups und Medienunternehmen ziehen gemeinsam an einem Strang. Das Medienhaus steuert die Werbung fürs neue Unternehmen bei, dieses wiederum beteiligt den Partner entweder am Unternehmen selbst oder an den Einnahmen. Ein Prinzip, dass auch in der heimischen Medienbranche um sich greift, wie das Panel „Tausche Werbung gegen Aktien!“ bei den Medientagen am Donnerstag zeigte.

ProSiebenSAT.1 macht in Österreich demnächst sogar eine Show daraus: „Zwei Minuten, zwei Millionen“. Und man hat nach dem Vorbild der deutschen Mutter ein eigenes Unternehmen, SevenVentures Austria, gegründet. Allerdings müssen diese Startups schon eine gewisse Lebensfähigkeit bewiesen haben, wie SevenOneMedia-Geschäftsführer Markus Breitenecker ausführte.

In Deutschland gilt für diese Art Geschäft Zalando als Vorzeigebeispiel. Mittlerweile gebe es im Konzern etwa 50 solcher Projekte in den Bereichen Reisen, e-commerce, Sport, Gesundheit, Lifestyle sowie Marketplace. In Österreich gibt es bislang ein Projekt: kochabo.at.

Zwar sucht Breitenecker weiter den Markt ab – denn auch Bewegtbild sei ein Thema. Er hat aber ein Problem. „Wir sind im Grunde mit Werbung ausgebucht.“ Was bedeutet, dass Gratiswerbung für ein Startup, immerhin die Geschäftsgrundlage, teuer kommt, weil er die Sekunden leicht verkaufen kann.