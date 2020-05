Medientage: Veranstalter Manstein holt gegen Aufdecker aus

Der ehemalige RTL-Group- und ORF-Chef Gerhard Zeiler ist einer der Stargäste der am Dienstag startenden Österreichischen Medientage.

KURIER: Herr Zeiler, in der Nacht auf Montag hat mit der Netflix-Serie „ House of Cards“ erstmals eine von einem Streaming-Dienst produzierte Serie einen Achtungserfolg erzielen und einige der begehrten Emmys gewinnen können. Ist das der Anfang vom Ende des traditionellen, linearen Fernsehens?

„ House of Cards“ hatte Erfolg bei den Emmy-Awards, dazu gratuliere ich herzlich. Aus diesem Achtungserfolg das Ende des linearen Fernsehens abzuleiten, wäre aber sehr kühn. Insbesondere, wenn man auf die Vielzahl von populärer Produktionen schaut, die aus dem frei empfangbaren und ganz besonders aus dem Pay-TV kommen – nehmen Sie „The Newsroom“ von HBO, eine meiner Lieblingsserien. Netflix dagegen gibt seine Zuschauerzahlen nicht bekannt. Wer von einem Fernsehpreis auf verändertes Konsumverhalten der Menschen schließt, den muss man fragen, was er am Morgen zu sich genommen hat.



Trotzdem die Frage: Sie sind Chef von Turner Broadcasting International, das sehr fokussiert ist auf Pay TV. Welche Schlüsse sind für so einen Konzern in Hinblick auf die Konkurrenz des nonlineare Fernsehen zu ziehen?

Wir, und damit meine ich in diesem Fall Time Warner , sind ein Unternehmen, dass in der Produktion tätig ist, das in der globalen Distribution tätig ist, sowie vor allem in Pay-TV-Bereich von Turner bis HBO . Wir sind also eine Content-Company und eine Brand-Company. Wir stellen hochwertige Serien her und spielen sie auf sehr, sehr beliebten Sendern von HBO über TNT, Cartoon Network bis CNN . Und darauf wird es in Hinkunft noch viel stärker ankommen: einerseits qualitätsvolle, bei den Konsumenten beliebte Produkte herzustellen und auf der anderen Seite auf gut positionierte Sender. Auf starke Marken, darauf, wohin die Zuseher zuerst hinschalten, um zu sehen, was der Fernsehabend bietet. So lange wir darüber verfügen – starke Sender-Marken und starke Programme –, so lange kann uns relativ wenig passieren.



Sie sehen also keine Bedrohnung?

Auch das Kino wurde nicht vom Fernsehen verdrängt, sondern beides existiert nebeneinander. So ähnlich ist es hier: Zum traditionelle Fernsehen kommt das nonlineare, zeitunabhängige Fernsehen dazu. Ob das jetzt mit Mediatheken der Sender passiert, ob das Video on Demand ist oder ob das über so genannte Club-Mitgliedschaften von itunes bis Netflix geht, ist relativ egal. Da wir in der Content-Produktion und - Distribution tätig sind, bedeuten Netflix und Co mehr Auswahl für die Zuschauer und zusätzliche Erlösquellen für uns. Ein Beispiel: Die Serie „Falling Skies“, die auf unseren Sendern Premiere hatte, haben wir in jenen Märkten, in denen es keine eigenen TNT-Sender gibt, auch ins Free-TV verkauft. In einem nächsten Verwertungsschritt kann man das auch bei Amazon und dessen Lovefilm sehen. Mehr als 99 Prozent des Netflix-Angebots besteht aus nachträglicher Zusatz-Verwertung, die mit dem traditionellen Fernsehen überhaupt nicht Konkurrenz steht.



Turner Broadcasting International ist auf höchst unterschiedlichen Märkten tätig. Wie unterscheiden sich die Strategien, um Wachstum zu schaffen?

Erstes Ziel meines Unternehmens ist es, wie bei den meisten amerikanischen Unternehmen, Wachstum zu erzielen. Wir wollen nicht nur in Amerika stark sein, sondern auch im Rest der Welt. Wie viele US-Unternehmen gibt es Regionen, in denen wir sehr stark sind und andere, wo es noch Aufholbedarf gibt. In Lateinamerika sind wir gemeinsam mit Fox in führender Position. Wir haben dort 12 Marken und 47 Sender in 44 Ländern. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahre können sich immer mehr Menschen Pay-TV leisten. Trotzdem müssen wir hier unser Angebot noch weiter verbessern, in dem wir unter anderem auch noch stärker in die lokale Produktion gehen.

In Asien steht für nahezu alle internationalen Unternehmen das große Wachstum noch bevor. Mit Ausnahme von Indien sind die Umsätze noch deutlich unter jenen Lateinamerikas . Es geht hier darum, neue regionale und überregionale Sender zu gründen, zum Teil in Partnerschaft mit anderen, lokalen Unternehmen. Für uns, die wir sehr stark im Kinder-Bereich sowie im Nachrichten-Geschäft sind, heißt das, dass wir im Serien-Bereich noch mehr Gas geben müssen.

In Europa haben wir eine ganze andere TV-Landschaft. Mit Ausnahme von Großbritannien und Frankreich sind es vor allem frei empfangbare Sender, die den Markt anführen. Das größte Wachstum im Pay-TV kann man in Westeuropa in Deutschland und in Osteuropa in Russland erwarten. In Deutschland sind wir mit unseren Pay-TV-Angeboten sehr gut aufgestellt. Wir haben dort sechs Pay-TV-Sender. Aber derzeit verfügen nicht einmal 20 Prozent der Haushalte überhaupt über Pay-TV. Sobald das Richtung 30 Prozent und mehr geht, könnte Deutschland unser stärkster Markt in Europa werden.



Apropos Deutschland : Hier gab es immer Spekulationen TBS könnte sich bei der ProSiebenSAT.1-Gruppe engagieren. Das ist nicht passiert. Ist das Geschäft mit frei empfangbaren Sendern nicht mehr interessant?

Ich nehme zu Spekulationen grundsätzlich nicht Stellung. Aber ich kann festhalten: Free-TV ist interessant. Wir sind auch offen für zusätzliche Akquisitionen in diesem Bereich. Wir haben bisher einen großen frei empfangbaren Sender, nämlich in Chile . Aber die Bedingungen müssen stimmen: Jeder Akquisition muss wirtschaftlich sinnvoll sein. Zum anderen muss deutliches Wachstum möglich sein. Ohne, dass ich etwas ausschließen möchte, kann ich sagen, dass Märkte, die in Bezug auf ihr Werbewachstum eine gewisse Reife erreicht haben, eher nicht dazu geeignet sind, ein solches Wachstum zu erzielen. Dazu gehören eben die meisten westeuropäischen Märkte. Es geht also um Wachstumspotential und nicht um den Einkauf von Größe.



Der Fernsehmarkt fragmentiert zusehends. Es gibt auch immer mehr frei empfangbare Spartenkanäle. Wie geht ein Unternehmen, das auf Pay-TV fokussiert ist, damit um?

USA aus dem Pay-Bereich kommen. Weil die Finanzierungskraft der Pay-Unternehmen größer ist.



Was bedeutet diese Entwicklung für Vollprogrammsender von RTL bis ORF Pay-TV-Sender sind meist thematisch spezifische Kanäle. Das ist seine erste Stärke. Die zweite ist, dass Pay-TV-Sender nicht nur Werbe- sondern auch Abo-Einnahmen haben. Und das wirkt sich in der Folge aus: Es hat einen Grund, warum zum Beispiel hochkarätige Serien wie etwa „Homeland“ in denaus dem Pay-Bereich kommen. Weil die Finanzierungskraft der Pay-Unternehmen größer ist.

Dem ORF will ich keine Ratschläge geben. Grundsätzlich gilt: Es wird immer Platz für große Generalisten geben, im Fernsehen wie im Printbereich. Aber es wird nur Platz für wenige große Vollprogramme geben. Andere werden sich spezieller positionieren müssen. Ich habe das als RTL-Chef als Sender-Familien bezeichnet.



Ihren Worten entnehme ich, dass Sie das Kapitel ORF abgehakt haben?

Sie und ihre Kollegen werden mir diese Frage wohl auch noch im Jahr 2025 stellen. Auch dann werde sagen, dass sich mir diese Frage nicht stellt.



Dann zurück in die große TV-Welt. Sie haben mit der RTL-Group einen dem Grunde nach europäischen Konzern geleitet, jetzt sind Sie bei einem US-Unternehmen. Was ist der augenfälligste kulturelle Unterschied?

Das ist relativ einfach. Viele europäische Medienunternehmen schauen sehr fokussiert auf das Geschehen und die Entwicklungen auf dem US-Markt. Der Fokus der Amerikaner liegt zunächst auch auf dem Heimmarkt. Denn dort wird der größte Teil der Umsätze und Gewinne erwirtschaftet. Aber US-Unternehmen bedenken immer mehr, wie sie sich international positionieren können. Und das geschieht nicht durch wahllose Zukäufe. Nein, es folgt der Frage, wie können nachhaltiges Wachstum generiert werden kann.



War diese Internationalität auch der Grund für Ihren Wechsel? Nicht jedem war es zugänglich, dass Sie ein umsatzstärkeres Unternehmen, die RTL Group , verlassen haben.

Ich hatte 13 tolle Jahre bei RTL , neun davon an der Spitze der RTL Group . Ich habe in der Zeit alles erreicht, was ich mit diesem Portfolio erreichen konnte. Dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, ob ich noch ein paar Jahre dranhängen oder ein ganz neues berufliches Abenteuer beginnen soll. Time Warner gibt mir die Chance, Neues kennenzulernen. Das gilt für den lateinamerikanischen Markt ebenso wie den asiatischen und den US-Markt. Ich habe die vergangenen 16 Monate sehr genossen. Der Job muss Spaß machen, wenn man wie ich 200 Tage im Jahr im Flugzeug sitzt.



Sie werden bei den Medientagen zum großen Thema „Medien, Politik und Demokratie – ein Widerspruch?“ Stellung nehmen. Ein sehr österreichisches Thema, da ja Verhaberung immer noch sehr viel zählt. Wie sieht das der gelernte Österreicher mit dem Blick von außen?