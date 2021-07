Medienmacher: Google "haut mit dem Stadion ab"

Die Österreichischen Medientage, die am Dienstag zum 20. Mal eröffnet wurden, haben eine erste Kontroverse. Der Gastgeber und Gründer der Veranstaltung, der Verleger Hansjörgen Manstein, hob einmal mehr zu einer Schelte für die Aufdeckerjournalisten an. „Der Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ist es zunehmend egal, was die Medien so treiben“, sagte Manstein. Medien würden mit Hilfe von Anwälten und „Papierlverteilern“ nur mehr „Aktenabschreibjournalismus“ betreiben und sich dafür auch noch selbst hypen. „Journalisten produzieren Geschichten für Journalisten. Damit gewinnt man höchstens Preise. Nur das interessiert draußen an den Kiosken niemanden. Watchdog und vierte Gewalt ist man so nicht.“

Im Vorjahr hatte Manstein in einem Leitartikel der von ihm verlegten Fachzeitschrift Horizont von "Amtsmissbrauchsjournaille" geschrieben, was ihm den Unmut mehrerer führender Journalisten bescherte. Auf sozialen Medien wurde das Thema intensiv diskutiert. "ZiB2"-Anchor Armin Wolf schrieb am Dienstag zur erneuten Aufdecker-Schelte Mansteins auf Twitter: "Es ist etwa so, wie wenn der Bürgermeister von Schnackenburg Frau Merkel erklärt, dass sie das Handwerk nicht kann."

Daneben konstatierte Manstein eine zunehmende Entfremdung zwischen Medien und Medienkonsumenten sowie Politik und Bürgern. Die Politik agiere „erschütternd inhaltsleer“, und die aktuelle Wahlauseinandersetzung sei nicht gerade von hoher demokratischer Kultur und hohem Niveau geprägt. „Wir erleben eine erstaunliche Degenerierung der politischen Kultur.“ Der Verleger plädierte deshalb für eine Erneuerung bei Medien und Politik.