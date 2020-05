Private deutsche Fernsehsender wachsen mit Bezahl-Formaten

Die Erlöse der privaten Fernsehsender in Deutschland sind im vergangenen Jahr auf 6,5 Milliarden Euro gewachsen. Das waren sieben Prozent mehr als 2010 (ohne Teleshopping). Vor allem die Bezahl-Erlöse kurbelten den Umsatz an. Die Einnahmen aus Pay-TV stiegen von 2010 bis 2012 um 33 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro.

Dies ergab die am Dienstag in München vorgestellte Studie "Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013". Für das Jahr 2013 erwarten die Anbieter ein erneutes Umsatzplus von mehr als 250 Millionen Euro bei nur gering gestiegenen Kosten.