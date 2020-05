ORF-Radio: Redakteure planen Proteste

Am Dienstag soll es vor dem Wiener Funkhaus Proteste gegen die Besetzung von Edgar Weinzettl als neuen Leiter der Radio-Innenpolitik geben. Am Montag beschlossen die Hörfunk-Redakteure eine Resolution, in der sie ihre Bedenken formulieren: Hörfunkdirektor Karl Amon habe in dieser Frage nicht das Vertrauen der Redaktion, heißt es darin. Die stehe auf der Seite von Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter, der sich für Gegenkandidat Andreas Jölli ausgesprochen hatte.

Dass in einem Wahljahr "erstmals und ausgerechnet in der Innenpolitik" ein Kandidat ohne ausreichende Erfahrung zum Zug kommen solle, sorge für "größte Besorgnis". Das Hearing, aus dem Weinzettl als Sieger hervorgegangen sei und auf das sich Amon immer wieder berufe, sei "selbst sehr umstritten," heißt es. "So war etwa innenpolitische Sachkenntnis dabei überhaupt kein Thema." Die Redakteure fordern ORF-General Wrabetz auf, "das unternehmensschädigende Verhalten des Hörfunkdirektors unverzüglich zu stoppen."

In einem Mail an die Redakteure hatte Amon zuletzt dazu aufgerufen, dem "ausgezeichneten innenpolitischen Journalisten" Edgar Weinzettl "eine faire Chance" zu geben.