Das neue Fernsehjahr hat für jeden etwas

Wer es weniger klassisch will, kann sich am Vormittag aufPuls 4(ab 7.15) mit derDie nackte Kanone-Trilogie,E.T.(11.35) bzw.Spy Kidsbei ATV (11.25) unterhalten. Monumental geht es weiter mitLawrence von Arabien (13.55, Arte) mit Peter O’Toole . Amüsant: Lindsay Lohan inEin Zwilling kommt selten allein(16.05, ATV ) oder Mel Gibson inWas Frauen wollen(16.30, RTL ). Musikalisch wertvoll ist der Pop-Abend, der beiVox schon um 16.05 Uhr mit der Doku Abba – 40 Jahre Waterloobeginnt, woraufWe are the Champions!(20.15) folgt. Einfach nur abgefahren: dieWerner-Filme (ab 17.40, ZDFneo ).