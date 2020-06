Neujahrsspringen mit fünf Österreichern

Fünf Österreicher sind am Neujahrstag im zweiten Bewerb der Vierschanzen-Tournee mit dabei. Wie schon in Oberstdorf blieben Manuel Poppinger und Manuel Fettner auch auf der Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen in der Qualifikation hängen. Sieger der Ausscheidung bei stabilen Bedingungen am Silvestertag wurde überlegen der Norweger Anders Jacobsen.

Oberstdorf-Gewinner Stefan Kraft (134,5 m) belegte vor 6.000 Fans Platz vier. Der beim Auftakt zweitplatzierte Michael Hayböck (127,0) kam auf Rang acht. Gregor Schlierenzauer verzichtete hingegen auf das Training und die Qualifikation, wodurch er es am Donnerstag (14.00/live ORF eins) mit dem wiedererstarkten Jacobsen zu tun bekommt. Die restlichen ÖSV-Athleten erwischten weniger namhafte Gegner.

Auch der Schweizer Simon Ammann, wie Schlierenzauer für den Hauptbewerb gesetzt, ließ den Qualifikations-Sprung aus. Der dreifache Saisonsieger Roman Koudelka (Tch) wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.