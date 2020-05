Netflix belebt "The Killing" wieder

Netflix habe eine neue Staffel der Serie "The Killing" bestellt, teilte der Streamingservice in Los Gatos bei San Francisco am Freitag (Ortszeit) mit. Allerdings soll sie nur aus sechs Folgen bestehen und nicht fortgesetzt werden. Damit lässt Internetdienst Netflix erneut eine vom Fernsehen fallen gelassene Serie wieder aufleben.

"The Killing" ist die amerikanische Fassung der dänischen Serie "Forbrydelsen" ("Kommissarin Lund - Das Verbrechen") und war nach zwei Staffeln vom Sender AMC abgesetzt worden. Dann wurde die Serie von AMC doch wiederbelebt, jedoch trotz guter Quoten erneut gestrichen - bis jetzt Netflix zugegriffen hat.

Der Internet-Dienst Netflix hat schon mehrfach mit Erfolg Fernsehserien aus der Versenkung geholt, zum Beispiel die Kultserie "Arrested Development".