Kahlschlag bei ORF-Spartensender "Sport +"

Druck auf Politik.Nach den Künstlern stehen nun die Randsportarten auf der „ Geiselliste“. ORF-Sportchef Hans Peter Trost hat in einem Schreiben an Sportverbände diese Woche fix gemacht, was schon angedroht wurde: Wenn es keine Fortführung der Gebührenrefundierung für den ORF gibt, müsse im Spartensender ORFSport+ drastisch gespart werden. Wie groß die Einschnitte werden, ist aber erst jetzt klar: Wie die APA berichtete, schreibt Trost von einem Budgetrückgang von ganzen 70 Prozent.

Für Österreichs Randsportarten geht es damit ans Eingemachte. Laut Trost ist es nämlich wegen der Budgetknappheit unmöglich, neue Verträge abzuschließen oder bestehende Verträge zu verlängern. Dies betreffe alle Verbände und Veranstalter sowie das Antreten österreichischer Vereine bei internationalen Bewerben. Auch alle Magazinsendungen zu Behindertensport oder Schulsport sind betroffen und werden wohl mit Ende Dezember 2013 eingestellt, gleiches gilt für die Live-Übertragungen der Paralympics. Die sonntägliche ORFeins-Sendung „Sport Bild“ soll ebenfalls eingestellt werden.