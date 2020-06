Günther Ziesel: "Der ganze Stil war etwas langsamer"

"40 Jahre ZiB 2", "10.400 Sendungen mit Präsidenten, Kühen und Frau Turnschuh." Was am 3. Februar 1975 de facto als TV-Experiment begann, ist heute, nicht zuletzt durch die tägliche Ausstrahlung via 3sat, eine der anerkanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Sprachraum, zudem eine der erfolgreichsten und meistzitierten. Am 3. Februar 2015 widmet sich um 22.25 Uhr in ORF 2 die Spezialsendung ?40 Jahre ZiB 2? dem Jubiläum und zieht dabei eine bemerkenswerte Bilanz, die von Yassir Arafat bis Otto Waalkes reicht und auch eine Kuh im Studio beinhaltet.Im Bild: Signation "Zeit im Bild 2" aus dem Jahr 1975. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

