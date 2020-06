40 Jahre "ZiB 2": Sendungschef Wagner warnt vor Zugriff

ORF

Kathrin Zechner

"Ich weiß, dass es Gespräche gibt, dass es Leute gibt, die davon reden, die 'ZiB 2' müsse man in den Griff bekommen. Wer die 'ZiB 2' in den Griff bekommen will, macht sie kaputt. Wer die 'ZiB 2' in den Griff bekommen will, schadet dem", so Wagner. Die anwesende Geschäftsführung in Person von ORF-Generalund TV-Direktorinbat der "ZiB 2"-Chef um Unterstützung: "Bitte verteidigen Sie diese Unabhängigkeit und lassen sie sich das nicht unter Druck streitig machen."