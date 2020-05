Grasl: Personalpaket "Meilenstein für ORF"

Einen " Meilenstein für den ORF" nennt ORF-Finanzdirektor Richard Grasl die Einigung auf ein Personalpaket zwischen ORF-Geschäftsführung und Betriebsrat. Insgesamt werden 2014 im Personalbereich etwa 15 Millionen Euro eingespart, die zwischen Management und Belegschaftsvertretung vereinbarten Maßnahmen tragen dazu rund 6 Millionen Euro bei.

"Die Entlastung bei den Personalkosten gibt uns die Möglichkeit, den ORF sicher in die Zukunft zu führen und das Budget 2014 sicher in die Zielgerade zu bringen", erklärte Grasl am Mittwoch auf APA-Anfrage. "Der Beitrag, den die Mitarbeiter in den letzten Jahren zur Konsolidierung beigetragen haben, ist für mich nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung", so der Kaufmännische Direktor, der maßgeblich an den Verhandlungen über das Personalpaket beteiligt war.