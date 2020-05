Einstudierte Langeweile

Melanie Scheriau ist nicht Heidi Klum - das ist aber auch schon die einzige positive Tatsache an der neuen "Austria's Next Topmodel"-Staffel. Sie wär's nämlich gerne - ihrer misslungenen Imitation des klumschen Duktus nach zu schließen. Scheriau, gebürtige Kärntnerin und in New York lebendes Model, moderiert statt Lena Gercke die Puls 4-Casting-Show.