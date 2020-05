Melanie Scheriau im Drehstress

So viel Zeit hat Topmodel Melanie Scheriau seit neun Jahren nicht mehr in ihrer ehemaligen Heimat verbracht: Für die Dreharbeiten für die neue Staffel von „Austria’s next Topmodel“ auf Puls4 (Start Anfang Jänner) am Wörthersee verbrachte die Neo-Jurorin erstmals wieder sieben Wochen am Stück in der Nähe ihres Elternhauses. „Mein Eltern wohnen in Spittal an der Drau. Ich konnte sie ein paar Mal zum Wäschewaschen besuchen“, erzählte die quirlige 33-Jährige, die seit 2003 in New York lebt, im Wiener Pentahotel.