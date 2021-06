Der Wahlkrampf kann starten

Einer davon ist Neos-Stiftungsrat Hans Peter Haselsteiner, dessen Präferenz in der Generalsfrage – Wrabetz? Grasl? Eine/ein Dritte(r)? – bisher unklar ist. Haselsteiner soll sich Kollegen gegenüber nun mit einer Forderung geäußert haben, die so lautet: Wenn ein zentraler Infochef im ORF kommt, werde er seine Stimme dafür nicht zur Verfügung stellen.

Am Donnerstag ließ sich Haselsteiner keine Festlegung entlocken. Die von ORF-Chef Wrabetz vorgelegte Struktur für den künftigen ORF mit zentralem Info- sowie Sender-Chefs in Radio und TV sei nur ein Entwurf gewesen. "Einen vorläufigen Entwurf kommentiere ich nicht", so Haselsteiner.

Ähnlich lautete das Statement des ÖVP-Freundeskreis-Leiters, Thomas Zach: Man kenne nur einen Vorabentwurf, betonte er. Sein Grundanspruch an ein fertiges Konzept lautet so: "Jede künftige Struktur wird klar dokumentieren müssen, dass der Binnenpluralismus nicht nur nicht geschwächt, sondern gestärkt wird.

Auch Entscheidungen gab es: Die neue Klassik-Online-Plattform von ORF und Unitel erhielt grünes Licht und kann in der ersten Jahreshälfte 2016 starten.