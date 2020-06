Aus für "Staatskünstler": Debatte über Streichung der Satire

Die "Staatskünstler" sorgten jedenfalls für denkwürdiges Fernsehen, das weiterhin auf YouTube zu finden ist. Neben Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba machten sich in der Sendung auch Nicholas Ofzcarek und Claudia Kottal einen Namen, die stets in anderer Verkleidung Satire nahe an der Realität betrieben: Einmal als Niko Pelinka und Laura Rudas, einmal als Alexander Wrabetz und Richard Grasl, ein andermal als Spritzer-trinkender Michael Häupl und Maria Vassilakou.