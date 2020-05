3 Millionen Euro Rekordprämie

Verraabung, die – eine flächendeckende Bestellung des privaten Fernseh-Ackers mit Showformaten aller Art, benannt nach dem Entertainer Stefan Konrad Raab. So oder so ähnlich könnte irgendwann in der Zukunft der Eintrag im Synonym-Lexikon lauten. Denn der Mann aus Köln ist mehr denn je Hans Dampf in allen Showgassen.

Am Sonntag erst hatte er seine erste Politshow „Absolute Mehrheit“ präsentiert, für 2013 plant er eine Karnevalssitzung, und am Samstagabend ist er auch wieder im Fernsehen präsent – als wäre seine älteste Programmidee „ TV Total“ (seit 1999) längst zum Credo für alle Sender-Verantwortlichen gereift.

Bereits zum 37. Mal tritt der 46-jährige Sohn eines Fleischermeisters in „Schlag den Raab“ (ab 20.15 Uhr, PRO7) an. Seit 2006 existiert jene Sendung, in der hoffnungsvolle Herausforderer den ehrgeizigen Allrounder besiegen wollen. Das Besondere diesmal: Es geht um eine Rekordprämie. Drei Millionen Euro liegen bereit, um erobert zu werden.