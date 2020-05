Stefan Raab: Der letzte große Entertainer

Der Sohn eines Fleischhauers mit eigenem Betrieb traut sich offenbar alles zu. Und fast alles was er in die Hand nimmt, wird auch zu Gold. Groß geworden ist Raab in der Medienstadt Köln. Was er einmal beruflich machen will, weiß er in Jugendjahren wohl selbst noch nicht genau. Nach der Matura 1986 studiert er erst einmal Jura - und macht dazu gleichzeitig eine Lehre als Fleischhauer im elterlichen Betrieb. Stefan Raab scheint damals schon das Allround-Talent zu sein, das er in "Schlag den Raab" ständig unter Beweis stellt.